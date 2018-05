المتوسط:

‏كشفت مصادر لــ( المتوسط )، ” إن سيارة دفع رباعي سوداء بدون لوحات تسببت في حادث تصادم مروع أدى إلى تحطم 8 سيارات أخرى في مصراتة” .

وأضافت المصادر ، ” إن الحادث نتج عنه مصرع 4 أشخاص و إصابة امرأة و طفلة “.

