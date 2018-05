المتوسط:

أكدت مصادر لــ( المتوسط) ، ” إن طرابلس شهدت مقتل أربعة أشخاص بعد إطلاق الرصاص بشكل عشوائي عقب فوز فريق نادي الاتحاد” .

وكان فريق الاتحاد قد فاز على السويحلي ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من الدوري الليبي الممتاز للكرة القدم حيث أقيمت على ملعب طرابلس الدولي.

