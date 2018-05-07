الدروقي في بني وليد لإجراء مسح نووي عن اليوارنيوم

قام الدكتور نوري الدروقي الخبير والأخصائي في قياسات الإشعاعات النووية بزيارة وجولة في خمس مواقع بمدينة بني وليد والتي قصفتها قوات الحلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي لم تلتفت الحكومات المتوالية اليه باعتباره ملف مخلفات الحروب وتركته يتفاقم

الدروقي وفِي زيارته الي بني وليد اجرى مسح لخمس مواقع قام حلف الناتو بقصفها وأغلبها مواقع عسكرية من الممكن ان تكون هناك مؤشرات قياسية الى وجود نسبة من اليوارنيوم المنضب الذي انتشر في مواقع جرى مسحها سابقا كمعسكر 77 بطرابلس

وقال الدروقي ان الامر خطير بالنسبة للصحة والبيئة ودليلا على هذا ازدياد نسبة انتشار الأمراض السرطانية في البلاد داعيا الدولة لتحمل مسؤولياتها بأن تتخذ اجراء سريع وعاجل تجاه هذه المعسكرات والمواقع

يذكر ان الدروقي صرح سابقا في احد وسائل الاعلام الليبية ان الحرس الرئاسي شكل لجنة لتفقد المواقع العسكرية لمعرفة مدى وجود اشعاعات نووية في عده معسكرات ومواقع عسكرية وأثبتت النتائج الأولية للجنة ووجود اشعاعات من اليورانيوم المنضب في معسكر 77

وَمِمَّا زاد انتشارها هو الكمية الكبيرة من الأمطار الي تهاطلت خلال عام 2011 مما اثر على المياه الجوفية

يذكر ان مدينة بني وليد وخلال عام 2011 تعرضت لقصف من حلف الناتو لأكثر من 3 أشهر متتالية

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