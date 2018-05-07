باره يحذر من انعكاسات الفساد على المواطنين

دعا أستاذ القانون محمد باره إلى فتح تحقيق حول ما أشيع عن تورط عدد من المسؤولين في شبهات فساد.

ودعا باره في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية مجلس النواب ومكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في شبهات الفساد حتى تظهر الحقيقة للرأي العام.

وأضاف باره أن “انتشار أخبار الفساد بين المواطنين على هذا النحو دون وجود تحقيق نزيه من شأنه أن يفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة مما يزيد الأزمة السياسية تعقيدا”.

وكان القنصل العام الليبي بالإسكندرية السابق، عادل الحاسي قال إن كلا من وزير المالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية، محمد سيالة، طلبوا منه صرف رواتب لـ “صالح سالم دغيم”، والد النائب، زياد دغيم، وأن وزير المالية قد حول لصالح والد النائب راتب 15 شهراً، على الرغم من أن أغلب الموظفين قد تم تحويل راتب 6 أشهر فقط.

وكشف الحاسي، عن أن والد “دغيم” من مواليد عام 1937، ويبلغ من العمر 81 عام، وأن حالته الصحية ليست جيدة، للحد أنه حاسة السمع لديه ضعيفة، مؤكداً أنه لا يمارس عملاً فعلياً في القنصلية، ولم يراه أحد من قبل.

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