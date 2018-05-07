دغيم يرد بحدة على خصومه

علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على دعوات إحالة عدد من الشخصيات التي ذكرها القنصل العام لليبيا في الإسكندرية سابقا عادل الحاسي إلي النائب العام (بشأن شبهات فساد).

وتساءل دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “هل يوجد نائب عام بمناطق الشرعية أم يقصدون النائب العام المختطف بمدينة المليشيات” حسب وصفه.

وأضاف انه وعضو المجلس الرئاسي علي القطراني كلفوا محامي لرفع قضية ضد الحاسي والقناة.

وتابع أما فيما يتعلق بإجراءات الوالد فهي إجراءات صحيحة وكاملة ويسأل عليها فقط من أصدرها من مسؤولين ولا علاقة لنا بها وفق القانون كما ان القضاء والرقابة الإدارية هي من أنصفته”.

وأعرب دغيم عن أسفه من صدور مطالبات من نواب جلهم من إقليم طرابلس ومن يدور بفلكهم في عملية تصفية الحسابات السياسية من نواب إقليم طرابلس تجاه قيادات برقة مما يؤكد أن طبيعة الصراع بليبيا جهوي.

وختم دغيم إن رفع الحصانة عن النائب تحتاج إلي تقدير رئيس مجلس النواب بجدية الطلب وفق القانون الجنائي وموافقة 120 نائب وفق الإعلان الدستوري.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا النائب العام بالشروع في التحقيق بأية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني توجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول أيا كانت صفته أو مكانته الوظيفية مؤكدين أنهم يخصون بالذكر ما أثاره القنصل العام السابق لدولة ليبيا في مدينة الإسكندرية ..واتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها وذلك منعا للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظا على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون.

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