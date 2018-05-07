رواد الصالون الثقافي بسبها يوجهون بيانا للنائب العام

قام شباب رواد الصالون الثقافي بسبها بوقفة احتجاجية طالبوا فيها النائب العام بإستدعاء عادل الحاسي قنصل ليبيا في جمهورية مصر العربية للتأكد من المعلومات والوثائق التي بحوزته واتخاذ الإجراءات الفورية بإحالة المتهمين والتي وردت اسماءهم إلى التحقيق لإثبات نزاهة القضاء الليبي ومحاربة الفساد الذي استشرى في قمة هرم الدولة والذي اعتبروه السبب الحقيقي في الازمات والنزاعات والإقتتال الذي تشهده البلاد مطالبين ان يقدم كل الوثاق والادلة التي تكشف تورط المسؤولين من اجل محاربة الفساد والتلاعب بالمال العام وإهدار ممتلكات ومقدرات الشعب الليبي وكذلك سوء استخدام الوظيفة في الوقت الذي يعانيه المواطن من سوء معيشة وازمة اقتصادية في ظل استغلال بعض النخب السياسية التي تتصدر المشهد في ليبيا للثراء والمنفعة الشخصية والمحسوبية مرسخين بذلك الجهوية والنفعية لهم ولاقاربهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية