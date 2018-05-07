نواب يطالبون النائب العام بفتح تحقيق في ملف إهدار المال العام

قام مجموعة من أعضاء مجلس النواب، بتوجيه خطاب إلى النائب العام مطالبينه بالشروع في التحقيق في أية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني.

وقال النواب، -في نص الخطاب الذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- إنهم يطالبون بفتح تحقيق مع مع أي موظف أو مسؤول أيا كانت صفته أو مكانته الوظيفية، وبالخصوص التي أثيرت إعلاميا، عن طريق القنصل العام السابق لدولة ليبي، في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، واتخاذ إجراءات رفع الحصانة، عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها، وذلك منعا للتلاعب والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج.

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