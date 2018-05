المتوسط:

أعلن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة عن وصول كميات من السلع التموينية المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة الدكتور منير عصر قرار حول أسعار بعض السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان واشتمل القرار على سلع (الزيت، السكر، الدقيق، الطماطم، الأرز) مع تحديد تسعيرة خاصة خلال هذا الشهر.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن التسعيرة ستتغير عقب انتهاء شهر رمضان المبارك .

وأكد مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية فرج امساعد ” أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى شهر يوليو المقبل”.

وأضاف امساعد، ” أن استمرار تدفق هذه السلع لن يحدث أزمة نقص لدى المواطن”.

The post ” المؤقتة” تعلن وصول كميات من السلع التموينية المخصصة لشهر رمضان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية