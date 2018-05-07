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مصر تستعرض سبل تسوية الأزمة الليبية باجتماع وزراء خارجية”التعاون الإسلامي”

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – انطلقت أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت الذي يعقد يومي 5 و6 مايو 2018 في العاصمة البنجالية دكا.

وشاركت مصر في أعمال الدورة بوفد ترأسه وفقاً للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي إيهاب فوزي .

حيث تم إبراز الرؤية المصرية إزاء سبل تسوية الأزمات السياسية التي يشهدها العالم الإسلامي .

وركز الوفد المصري خلال عرضه رؤية بلاده إزاء سبل تسوية الأزمات السياسية على الأوضاع الحالية في ليبيا.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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