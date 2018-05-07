قسم هيئة السلامة بزليتن يُقدم إحصائية لعدد «الحرائق» بالمدينة

عين ليبيا

ذكرت إحصائية لقسم هيئة السلامة الوطنية زليتن أن عدد الحرائق التي تم إخمادها داخل نطاق بلدية زليتن بلغ 27 حريق مختلف الأنواع.

وأشارت الإحصائية إلى أن تفصيل هذه الحرائق هو عدد (7) حرائق لمنازل وعدد (6) حرائق لسيارات وعدد (1) حريق واحد بمحل تجاري و عدد (9) حريق بأعشاب يابسة و عدد (1) حريق واحد بمخزن وعدد (3) حريق لأشجار مثمرة.

ودعا قسم هيئة السلامة الوطنية زليتن المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع مسببات الحرائق والإسراع في التبليغ في حالة حدوث أي طارئ عبر الاتصال بالهاتف رقم0514620222.

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