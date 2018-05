وزير الاتحاد الهندي يزور ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية غدا الثلاثاء

المتوسط:

يزور وزير الاتحاد الهندي كيرين ريجيو ليبيا، غدا الثلاثاء ، وذلك لإعادة العلاقات بين البلدين.

وأكدت وكالة أنباء ” برس ترست” الهندية ، ” إن الغرض من الزيارة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وليبيا والتي انقطعت منذ عام 2011″.

وأكد وزير الاتحاد الهندي كيرين ريجيو، خلال تصريحات لوكالة أنباء ” برس ترست”، ” إن المرة الأولى التي ستقيم فيها الهند اتصالات مع حكومة ليبيا بعد الحرب الأهلية ونهاية حكم القذافي”.

وأضاف ريجو، ” أن نيودلهي لم يكن لديها أي ممثل في طرابلس خلال السنوات القليلة الماضية ولا لليبيا مبعوث في نيودلهي”.

وأوضح ريجيجو، ” إن الزيارة جاءت مبادرة من وزارة الشؤون الخارجية لإقامة اتصالات دبلوماسية مع تلك الدول التي لا تقيم معها الهند علاقات دبلوماسية وتلك التي لم يكن لها علاقات حتى الآن”.

