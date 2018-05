رئيس الهيئة العامة للثقافة يستلم درع مهرجان “الأغنية الليبية الشعبية”

المتوسط:

استقبل رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس ، أمس الأحد ، وفد الهيئة المشارك في فعاليات مهرجان الأغنية الليبية الشعبية التي أقيم مدينة بنغازي في الفترة من 26 حتى 28 ابريل ،2018 تحت شعار (فننا يجمعنا) .

وقام أعضاء الوفد بتسليم رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة درع مهرجان الأغنية الليبية الشعبية التي تم منحه للهيئة العامة للثقافة في المهرجان.

وأهدى عضو الفرقة الموسيقية التابعة للهيئة الفنان إبراهيم أحفيظة ، جائزة الترتيب الأول التي تحصل عليها في المهرجان لرئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن اونيس ، ومن جهته ثمن رئيس الهيئة هذا الإهداء وقدم شكره للفنان احفيظة على جهده المبذول.

