الشرطة الباكستانية تعلن هوية منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية

أعلنت الشرطة الباكستانية، هوية الرجل الذى يعتقد بأنه أطلق الرصاص على وزير الداخلية الباكستانى إحسان إقبال.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، بحسب تقرير نشرته وكالة رويتيرز، أن الرجل ينتمى لحزب دينى متشدد جديد يدعى تحريك لبيك.

وأضاف التقرير أن مطلق الرصاص هو عبد الحسين (21 عاما)، الذى “أظهر انتماءه” للحزب، الذى يركز على تسليط الضوء على وقائع التجديف ومحاربتها.

ومن جهته، ندد زعيم لبيك كاظم حسين رضوى بالهجوم فى بيان، وقال إن حزبه لم يخول لأى من أعضائه حمل السلاح.

