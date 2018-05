مديرية أمن طرابلس تطالب الملاك بتسجيل أسماء المستأجرين في مراكز الشرطة

المتوسط:

أكدت مديرية أمن طرابلس بضرورة تسجيل كافة أسماء مستأجري المنازل سواء أجانب أو ليبين في مراكز الشرطة .

ودعت مديرية أمن طرابلس كافة المواطنين الذين قاموا بإيجار سكن لمستأجرين ليبيين أو عرب أو أجانب بالتوجه الفوري لتسجيل أسماء المستأجرين لديهم بمراكز الشرطة الواقعة مساكنهم في نطاقها المكاني.

وشددت المديرية ، بأن الحالة الأمنية في العاصمة طرابلس تحت السيطرة وإن الأجراء هدفه توخي الحذر .

