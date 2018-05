المتوسط:

نظمت كلية هندسة الطاقة والتعدين فعاليات المعرض الثاني للنفط والغاز تحت شعار “بالعلم تبنى الأجيال” بمدينة سبها، أمس الأحد.

وشهد المعرض عدة عروض لعدد من الصناعات النفطية والبتروكيميائية بمشاركة طلابية كبيرة بهدف إتاحة الفرص لجميع الطلاب لتبادل المعلومات والخبرات.

ويهدف المعرض إلى المساهمة في مواجهة التحديات في القطاع النفطي وتطوير المسار العلمي.

The post بدء فعاليات المعرض الثاني للنفط والغاز بمدينة سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية