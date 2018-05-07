المتوسط:

أكدت إحصائية لقسم هيئة السلامة الوطنية زليتن أن عدد الحرائق التي تم إخمادها داخل نطاق بلدية زليتن بلغ 27 حريق مختلف الأنواع.

وأوضحت الإحصائية، “أن تفصيل هذه الحرائق هو عدد 7 حرائق لمنازل و 6 حرائق لسيارات وحادث حريق واحد بمحل تجاري و و9 حوادث حرائق بأعشاب يابسة و حادث حريق واحد بمخزن و 3 حرائق لأشجار مثمرة”.

ودعا قسم هيئة السلامة الوطنية زليتن المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع مسببات الحرائق والإسراع في التبليغ في حالة حدوث أي طارئ عبر الاتصال بالهاتف رقم0514620222.

The post قسم السلامة الوطنية زليتن تعلن عدد الحرائق في البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

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