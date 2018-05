المتوسط:

أعلنت بلدية مصراتة استمرار العمل في مشروع صرف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع أمام كلية تقنية المعلومات وكلية التنقية الطبية بالبلدية.

وأكدت البلدية، ” إن المشروع وصل نسبة الإنجاز به إلى 64 % وفقا للعقد المبرم بين المجلس البلدي وشركة ليبية محلية “.

