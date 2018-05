معرض للصناعات الدوائية في طرابلس بمشاركة مصر وتونس والمغرب

المتوسط:

يقام معرض الصناعات الدوائية على ارض معرض طرابلس الدولي في شهر يوليو القادم .

وأكد صلاح الدين الهادي حمزة رئيس الهيئة العامة للمعارض بطرابلس، ” إن المعرض يقام بمشاركة وزارة الصحة وعدد من الشركات الدوائية الدولية من المغرب وتونس ومصر وتركيا بالإضافة إلي وكلاء الشركات الدوائية الأجنبية في ليبيا” .

وأضاف حمزة، ” إن فعاليات المعرض تضمن عقد ندوات متخصصة بإلقاء الضوء علي أخر المستجدات العالمية في الصناعات الدوائية بمشاركة شركات محلية وعالمية”.

