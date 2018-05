وزير المواصلات بحكومة الوفاق : الدولة لا تسطيع تمويل المشاريع الكبرى

المتوسط:

أكد وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق ، ” من الضروري تقوية قوانين الاستثمار، والدولة ليس بمقدورها تمويل المشاريع الكبرى خلال السنوات القادمة”.

وأكمل معتوق، “هناك عدة مشاريع كثيرة معلقة ضمن أعمال وزارة المواصلات تأجلت نتيجة الأحداث والظروف الأمنية مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة”.

وأضاف معتوق، ” إن الوزارة تتعاون مع إيطاليا لتنفيذ عدة مشاريع منها مشروع مطار طرابلس الدولي ومشروع الطريق الساحلي زوارة رأس اجدير وطريق مساعد المرج وتحديث ميناء زوارة وإنشاء برج مراقبة في مطار معيتقية “.

