إصابة 3 جنود بهجوم على بوابة اللواء السادس مشاة في سبها

أكد الناطق الإعلامي باسم اللواء السادس مشاة التابع للقيادة العامة للجيش علي اسحيم، تعرض بوابة اللواء السادس مشاة في سبها لهجوم عصر أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود تابعين للواء بجروح ما بين الخطيرة والمتوسطة.

واتهم اسحيم من وصفهم بالعصابات التشادية وبقايا شورى ثوار بنغازي المتحالفة مع داعش الإرهابي بالهجوم على بوابة اللواء السادس.

وكشف الناطق الإعلامي باسم اللواء، عن وجود قناصين في حي “صفر واجمع” قبالة مقر اللواء من الجنسية التشادية، مبيناً أنهم قدِموا للمدينة في العام 2012، لغرض زعزعة الأمن ، محملهم مسؤولية عمليات السطو والسرقة وترويع الآمنين .

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