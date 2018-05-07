طرابلس: محام يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام

تقدم المحامي صلاح رمضان مقيلي، ببلاغ الى النائب العام بشأن قضايا الفساد التي أثارها مؤخرا القنصل الليبي السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي.

وأوضح مقيلي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يوم الأحد، أنه أرفق بالبلاغ الذي تقدم به رسميا للنائب العام، وقائع ومستندات، مبينا أن هذه الخطوة هي الأولى في “درب الوصول إلى الحقوق التي أضاعها من ائتمن عليها وحمل أمانتها”.

وتضمن نص البلاغ، على لسان مقيلي، بالأصالة عن نفسه كمواطن ليبي، وبصفته محامٍ عضو بنقابة محامي طرابلس ومقبول للترافع أمام المحكمة العليا وجميع المحاكم، مشيرا إلى أنه بعد متابعته لمقابلة مرئية لبرنامج البلاد، على قناة 218، كشف خلالها القنصل العام الليبي السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي، عن ملفات فساد تقودها جهات وأشخاص وصفهم بـ”لوبيات”، وأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي ضمن البعثة الدبلوماسية في السفارة بالقاهرة والقنصلية في الإسكندرية.

ولفت البلاع إلى نشر وسائل الاعلام مقتطفات من حديث الحاسي والصدى الكبير الذي لاقته.

وخلص البلاغ بالتذكير على بعض ما قاله الحاسي من ، “أن البعثات الدبلوماسية في مصر، وعلى كل مستوياتها، قد شوهت صورة ليبيا، وأحدثت حالة إرباك عند الجانب المصري”، وأن هناك أطرافا لم تكن ترغب بوجوده (عادل الحاسي)، وأنه تمت محاربته من قبل لوبي الفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية