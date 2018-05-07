الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بعمليات تحرير درنة وتطالب بحماية المدنيين

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، بالعملية العسكرية التي أطلقها الجيش لتحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات الإرهابية.

وأكدت اللجنة في بيان، متابعتها للتحركات العسكرية، مبينة أن تحرير مدينة درنة من الإرهاب، يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح، وإستكمالآ للجهود المحلية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية ، التي بدأت من مدينة بنغازي إلى مدينة صبراتة مدينة سرت.

ودعت اللجنة في بيانها، القيادة العامة للجيش ، بضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، من خلال تأمين ممرات إنسانية آمنة لهم، والعمل على ضمان توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والسلع الأخرى.

ووفقاً للبيان، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، كافة القوى الوطنية، والأطراف السياسية، والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية، توحيد جهودهم ومواقفهم لمواجهة خطر الارهاب والتطرف، وانهاء حالة ازدواجية المعايير والمواقف إزاء خطر الإرهاب.

وكما دعت اللجنة في ختام بيانها،وزارتي التعليم و الثقافة وهيئة الاوقاف ومشائخ وعلماء ليبيا وجميع وسائل الاعلام الليبية، بضرورة العمل علي توعية المجتمع لخطر الارهاب والتطرف ، فكريآ وثقافيآ ودينيآ وخطر الانجرار وراء هذه التنظيمات الارهابية والعمل علي تعبئة المجتمع وتحصينه من هذه الأفكار الظلامية وتجفيف منابع الارهاب الفكرية .

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