السني: مكافحة الفساد لن يتحقق إلا ببناء دولة القانون

قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق طاهر السني، أن مكافحة الفساد في ليبيا لن يتحقق إلا ببناء دولة القانون.

وبين السني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أن بناء دولة القانون لن تأتي إلا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا بدستور وتداول سلمي للسلطة.

هذا وأكد السني أيضاً، أن مكافحة الفساد المالي الاجتماعي السياسي والثقافي، لن يحدث إلا ببناء دولة القانون واحترام الأعراف والتقاليد، مبيناً أن الوصول للديمقراطية، يحتاج إلى المزيد من الديمقراطية.

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