حصيلة يومين من المعارك وتقدم جديد للجيش قرب درنة

تستمر القوات المسلحة في تقدمها نحو درنة من كافة محاور القتال المطوقة للمدينة خلال اليومين الماضيين، فلازالت قوات الجيش متمركزة بمواقعها حول طوق مدينة درنة بكافة وحداتها خصوصاً بعد وصول التعزيزات الجديدة لها، مع استمرار الاستطلاع والرصد لمواقع عناصر “مجلس شورى ومجاهدي درنة”.

وأفاد الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار “صلاح جيدار” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أنه قد شهد يوم السبت المحور الجنوبي لمنطقة الحيلة جنوبي مدينة درنة قصفا كثيفا من قبل قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة وكذلك عن طريق سلاح الجو نتج عنه تدمير دبابة نوع “T55” وآليات تحمل سلاح نوع “”106 وسلاح نوع “23” مضاد للطيران.

وفي ذات السياق أضاف “جيدار” أن محور منطقة الظهر الحمّر شهد أمس الأحد قصفا عنيفا من قبل قوات الجيش على مواقع “لشورى درنة” حيث شوهد تصاعد الأدخنة من مواقع الإرهابيين بحسب وصفه بتلك المنطقة مما مكّن قوات الجيش بعد ذلك من السيطرة على منطقة “الأردام” والتي كانت في مرمى نيران “شورى درنة” جنوب منطقة الحيلة، حيث تم إخلاء تلك المنطقة من السكان وتوفير الخروج الآمن لهم، مفنداً من جهته ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن قصف لطيران خارجي بدون طيار.

هذا وقد أعلن أمس “مجلس شورى ومجاهدي درنة” عن مقتل أحد أفراده وهو “صالح الماجري” وذلك بعد محاور دارت بينه وبين قوات الجيش بمحور منطقة الحيلة.

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