"المطارات" تقيم دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين

انطلق يوم أمس الأحد بمقر مصلحة المطارات بمدينة البيضاء البرنامج التدريبي في مجال التخطيط الاستراتيجي الذي تقوم به إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية بتنفيذ منظمة المعرفة للتدريب”KO” بالتعاون مع مصلحة المطارات.

حيث استهدف البرنامج موظفين من مصلحة المطارات، ووزارة الصحة، وهيئة السياحة، وجامعة السيد محمد بن علي السنوسية بالبيضاء، ومكتب الشؤون الاجتماعية الأبرق.

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