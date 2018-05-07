البدء في حملة تطعيم الوريد الحليمي للبنات بمستشفى سوسة

أفاد مدير المكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى سوسة القروي “وسيم بالط” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن مكتب الرعاية الصحية الأولية بالمستشفى قد أعلن على إعطاء الجرعة الثانية من حملة تطعيم طعم الوريد الحليمي البشري (Human papillomavirus vaccines).

وأضاف “بالط” أن مواعيد الحملة ستبدأ من يوم الأربعاء التاسع من مايو الجاري بمدرسة سوسة الأساسية للبنات.

واشار الى أن المرحلة العمرية المستهدفة في هذه الحملة هي فئة أعمار 13 – 14 – 15 سنة أي الصف السابع والثامن والتاسع من التعليم الأساسي بنات وفقاً لجدول تطعيمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمعدية بوزارة الصحة.

يذكر أن تطعيم الوريد الحليمي البشري هو تطعيم يُعطى للإناث في بداية سن البلوغ وذلك للحد من الإصابة بخطر سرطان عُنق الرحم وغيرها من الأمراض الخاصة بالجهاز التناسلي.

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