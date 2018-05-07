رسمياً مالية المؤقتة تحيل مرتبات 4 أشهر إلى الجهات العامة

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء اليوم الاثنين أنها قد أحالت المخصصات المالية لمرتبات الأشهر الأربعة الأولى لهذا السنة (يناير – فبراير- مارس – أبريل) إلى كل الجهات العامة التابعة لها.

وطالبت الوزارة من جهتها كافة الوحدات الإدارية التابعة لها والممولة من الميزانية العامة للدولة بسرعة صرفها لمرتبات الموظفين لديها مع التقييد بالبيانات الخاصة لديهم وفقاً لمنظومة الرقم الوطني.

يذكر أنه قد تم الإعلان سابقاً من قبل الوزارة عن صرف مرتبات أربعة أشهر قبيل دخول شهر رمضان المبارك.

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