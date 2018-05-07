منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق في قضية الفساد الإداري والمالي

طالـــب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، وبشكل عاجل من النائب العام ومن يمثله في كل المناطق، فتح بتحقيقات موسعة في قضية الفساد الإداري والمالي المتفشي في كل سفارات وقنصليات دولة ليبيا في كل إنحاء العالم، وإصدار طلبات بالاستدعاء لكل المتهمين للمثول فورا للتحقيق وكشف الحقائق وإحالة المتورطين للقضاء، لتطبيق العقوبات الرادعة بشأن الفاسدين وخاصة من استغل نفوذه ومنصبه لتخريب الوطن والاستحواذ على مقدراته.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته، إنها تابعت تصريحات عادل الحاسي، القنصل السابق لدولة ليبيا في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، كما تابعت مساء أمس الأحد ردود من اتهموا بالفساد الإداري البغيض في تصريحات الحاسي وهم السادة (علي القطراني عضو المجلس الرئاسي المقاطع / وعثمان عبد الجليل وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني / وزياد دغيم عضو مجلس النواب)، كما تواصلت المنظمة مع الحاسي، واطلعت علي عدد من الوثائق المنشورة، واستمعت إلى ردود المتهمين المختلفة غير المنضبطة وغير المنطقية، وخاصة من وزير التعليم، في قضية صرف مرتبات والد النائب زياد دغيم البالغ من العمر 81 عاما، ولم يلتحق بأي عمل يجيز له الحق في المرتب رغم تزكيته له، مؤكدة أنها لا تستغرب هذا الفساد الإداري والمالي المتفشي في كل سفارات وقنصليات دولة ليبيا في كل أنحاء العالم، بسبب المرتبات الضخمة بالعملة الصعبة، والتي أصبحت المناصب فيها محاصصة وشراء ذمم، تتورط فيهما الحكومتان المتصارعتان في كل من طرابلس وبنغازي على حساب وحدة الوطن وكرامة المواطن.

كما أعربت المنظمة في بيانها عن استغربها من غياب دور كل من: (الرقابة الإدارية – ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد – أجهزة الأمن الخارجي – النائب العام – الأجهزة المشكلة خصيصا للرقابة على النقد وصرف الأموال)، مثنية على دور الإعلام، في طرح هذه القضايا بشفافية تامة وحق الرد مكفول.

كما طالبت المنظمة، من السادة في حكومة الوفاق ووزارة المالية والخارجية، النظر في تقليص عدد العاملين في السفارات والقنصليات والملحقيات بكل أنواعها بالخارج، وإعادة جدولة مرتبات العاملين بها، نظرا بما تعانيه البلاد من شلل اقتصادي انعكس على المواطن في كل ليبيا ـ معرضا الأمن الوطني للخطر والوطن كله للخراب على يد لصوص المال العام، مطالبة في الوقت ذاته من كل الليبيين ومن له وثائق تكشف الفساد رفع دعاوى قضائية ضد الفاسدين حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وينال المجرمين حسابهم العادل أمام سلطة القانون.

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