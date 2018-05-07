تفاصيل رسالة وزير الخارجية الفلسطيني الموجهة لـ"سيالة"

أعرب وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، رياض المالكي، عن تعازيه لليبيا حكومة وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط 14 ضحية، وعديد من الجرحى من المواطنين الليبيين الأبرياء.

وقال المالكي في رسالة تعزية رسمية موجهة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، “ونحن أمام هول الجريمة النكراء التي اقترفها عصابات الغدر والإرهاب، نعبر لكم عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا، وندين بشدة هذا العمل الإرهابي البشع والآثم الذي يتنافى ويخالف كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، وفي الإطار نؤكد على موقفنا الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد المالكي، استنكار بلاده لهذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى تفويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الحل السياسي والأمن والاستقرار في ليبيا، مشددا على تضامن دولة فلسطين قيادة وشعباً مع ليبيا الشقيقة وشعبها وقيادتها ووقوفها إلى جانب ليبيا، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها ليبيا للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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