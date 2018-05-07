بوشناف يبحث آليات عمل مديرية أمن الرجبان

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مع مدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط، آليات عمل مديرية أمن الرجبان وفرع الأمن المركزي في البلدية.

وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن اللقاء الذي عقد أمس الأحد، تخلل مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في بلدية الرجبان الواقعة في الجبل الغربي.

يذكر أن الحكومة المؤقتة دشنت في سبتمبر الماضي مقر مديرية أمن الرجبان، فيما منحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط ، لتسييل مخصصات المديرية فيما يتعلق بالميزانية التسييرية عن الربع الأول للعام الجاري مع عدد من المديريات الأخرى.

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