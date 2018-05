«سيالة» يطالب نظيره الكازخستانى بدعم ليبيا في مجلس الأمن لرفع حظر التسليح

المتوسط:

اجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد الطاهر سيالة، مع وزير خارجية كازخستان الوزير خيرات عبد الرحمانوف، حيث استعرض معه مسألة الدعم المطلوب من كازخستان كعضو فى مجلس الأمن لتعديل قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبى، حيث اتضح أن التجميد لا يعنى حجب حق الإدارة لأرصدة هى ملك الدولة الليبية وضرورة تعديل هذا القرار.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى المنعقدة يومى 5 و6 مايو الجارى بالعاصمة داكا تحت شعار (القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية).

وقال المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبية أنه تمت مناقشة طلب ليبيا استثناء بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التى يحتاجها الحرس الرئاسى وكل من أجهزة خفر السواحل ومكافحة الإرهاب.

ووعد الوزير الكازخستانى عبد الرحمانوف نظيره الليبى محمد سيالة بدعم الطلبات الليبية لدى مجلس الأمن الدولى.

