بعد تصريحات «الحاسي».. «الليبية للحقوق» تطالب النيابة بسرعة التحقيق مع المتهمين بالفساد

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في قضايا الفساد التي فجرها القنصل الليبي السابق بالإسكندرية بشكل عاجل، وإصدار طلبات بالاستدعاء لكل المتهمين وكشف الحقائق وإحالة المتورطين للقضاء، وتطبيق العقوبات الرادعة بشأن من استغل نفوذه ومنصبه لتخريب الوطن والاستحواذ على مقدراته .

وقالت المنظمة، في بيان لها، «إنها اطلعت على عدد من الوثائق المنشورة التي تدين عددا من المسئولين بالفساد، واستمعت إلى ردودهم التي وصفتها بغير المنضبطة واللا منطقية، خاصة من وزير التعليم، في قضية صرف مرتبات والد النائب زياد دغيم البالغ من العمر 81 عاما».

وأكد البيان على مطالبة حكومة الوفاق ووزارة المالية والخارجية، بالنظر في تقليص عدد العاملين في السفارات والقنصليات والملحقيات بكل أنواعها بالخارج، وإعادة جدولة مرتبات العاملين بها، نظرا بما تعانيه البلاد من شلال اقتصادي انعكس على المواطن في كل ليبيا، يعرض الأمن الوطني للخطر والوطن كله للخراب على يد لصوص المال العام .

واتهمت المنظمة كلا ممن وصفتهما بـ«الحكومتين المتصارعتين في كل من طرابلس وبنغازي على حساب وحدة الوطن وكرامة المواطن» بالتورط في الفساد الإداري والمالي المتفشي في كل سفارات وقنصليات دولة ليبيا في كل إنحاء العالم، بسبب المرتبات الضخمة بالعملة الصعبة، التي أصبحت المناصب فيها محاصصة ومكافآت وشراء ذمم.

وأبدت المنظمة استغرابها من غياب دور المؤسسات الرقابية ومنها، «الرقابة الإدارية – ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد – أجهزة الأمن الخارجي – النائب العام – الأجهزة المشكلة خصيصا للرقابة علي النقد وصرف الأموال».

ودعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان كل من يمتلك وثائق تكشف الفساد إلى رفع دعاوى قضائية ضد الفاسدين حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وينال المجرمون حسابهم.

