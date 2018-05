رئيس الشرطة القضائية يزور «أبو سليم» ويهدي درع الجهاز لعميد البلدية

المتوسط:

زار رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة ميدانية الي بلدية أبوسليم، في جولة تهدف إلى مد جسور التعاون مع كافة قطاعات الدولة التي من شأنها الرقي والدفع بسير العمل نحو الأفضل.

واستقبل عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي، رئيس جهاز الشرطة القضائية خلال زيارته التي رافقها فيها كل من العقيد سليمان عجاج مدير إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية والعقيد أحمد أبوكراع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون.

وتجول العقيد محمود أبوحميدة داخل مركز تدريب أبوسليم لتنمية الموارد البشرية الذي يعد من المراكز المتطورة داخل بلدية طرابلس الكبرى، حيث أبدى عميد البلدية استعداده باستقبال أعضاء الجهاز الراغبين في التحصيل والتطوير العلمي بما ينفعهم في كافة المجالات.

وقدم رئيس الجهاز، فِي نهاية الزيارة درع جهاز الشرطة القضائية لعميد البلدية تحية لجهوده الحثيثة رفقة كافة العاملين بالبلدية على تطوير وتوثيق الصلات بين جميع الوزارات بما يخدم الصالح العام.

وانتهت الزيارة بالاتفاق على عقد عدة لقاءات أخرى بين إدارة الموارد البشرية بالجهاز ومركز تدريب أبوسليم.

