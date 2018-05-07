حرس السواحل ينقذ 98 مهاجرا

أنقذ حرس السواحل الليبي، الأحد، 98 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب مطاطي قرب مدينة الخمس.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريح للرائد، إن عملية الإنقاذ نفذها حرس السواحل القطاع الأوسط نقطة الخمس، مشيرا إلى أنها العملية الثالثة في يوم الأحد، مبينًا أن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأضاف قاسم أن من بين المهاجرين 9 نساء و3 أطفال، مشيرا إلى وجود أربعة ليبيين، بينهم امرأة وزوجها، على متن القارب.

يشار إلى أن المهاجرين الذين ينتمون لجنسيات تونسية وجزائرية ومغربية وغامبية وليبية، سلموا إلى لواء الهجرة غير الشرعية بسوق الخميس

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