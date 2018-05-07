مينّيتي: لم نتمكن من حل أزمة الهجرة في ليبيا.. ولكن

أعرب وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة ماركو مينّيتي، عن ترحيبه بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وقال مينيتي، – في مداخلة خلال مهرجان مجلة (ليميس) الجيوسياسية- ” إننا قدمنا خطوة إلى الأمام وفتحنا ممر إنساني للمهاجرين في ليبيا، ونقلنا من ليبيا أولئك الذين يهربون من الحروب، على متن رحلات جوية إيطالية، لم يقم بذلك المهربون أو المنظمات غير الحكومية بل المؤسسات الديمقراطية”، وأضاف “هل حللنا المشكلة في ليبيا؟ الإجابة لا، ولكننا أقدمنا على خطوة إلى الأمام في حل تلك الأزمة”.

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