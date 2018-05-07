إدارة الأمن المركزي تعلن إستلامها 20 آلية مجهزة لتعزيز الأمن في بنغازي

ليبيا – استلمت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أمس الأحد نحو 20 آلية حديثة مجهزة بالطلاء المعتمد من قبل الحكومة وذلك لتعزيز عمل الإدارة في تأمين مدينة بنغازي بعد القضاء على الإرهاب.

وتوجه ضباط وضباط صف وجنود إدارة الأمن المركزي بحسب الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة بالشكر إلى وزارة الداخلية لتوفير هذه الإمكانيات، مؤكدين استخدامها في تعزيز أمن الوطن والمواطن وحماية ظهر القوات المسلحة.

إدارة الأمن المركزي أشارت إلى أن هذه الآليات ستكون ضمن القوات المؤمنة للاحتفالات بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاق “عملية الكرامة” والتي من المزمع إقامتها اليوم الإثنين.

يذكر أن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف كان قد عقد إجتماعاً موسعاً لبحث آليات عمل الإدارة العامة للأمن المركزي و تعزيز الخطط الأمنية لاستتباب الأمن في ليبيا.

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