بوشناف يبحث مع مدير أمن الرجبان الصعوبات التي تواجه أجهزة الأمن في البلدية

ليبيا – التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أمس الأحد بمدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط في مقر مديرية أمن بنغازي.

بوشناف ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مع مدير أمن الرجبان آليات عمل المديرية وفرع الأمن المركزي في البلدية وأبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ببلدية الرجبان الواقعة في الجبل الغربي.

يُشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة دشنت في سبتمبر الماضي مقر مديرية أمن الرجبان ومنحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018 ميلادي لتسييل مخصصات المديرية فيما يتعلق بالميزانية التسيرية عن الربع الأول للعام الجاري مع عدد من المديريات الأخرى.

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