مالية المؤقتة توجه بصرف المرتبات لمستحقيها

دعت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، كافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة للدولة، والتي استلمت المخصصات المالية عن مرتبات ” يناير – فبراير – مارس – ابريل ” للعام 2018، بضرورة صرف المرتبات لمستحقيها.

وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها، بضرورة التقيد التام بالبيانات المرفقة مع الحوالة التي تم فرزها وفقاً لمنظومة الرقم الوطني، إلى جانب العمل على سرعة تصويب البيانات التي توجد بها أخطاء ورفعها على النافذة الإلكترونية المخصص للجهة.

وحذرت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة في ختام بيانها، كافة الجهات التي لم تزودها بالبيانات التي تخص موظفيها، أو لم تستلم مخصصاتها المالية، بتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على تأخر صرف الرواتب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا