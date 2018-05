وكيل «التعليم» في طابور مدرسة «محمد الكوت» بعد ضرب مديرها على يد أحد الطلاب

المتوسط

شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة، في طابور الصباح بمدرسة محمد الكوت، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير مدرسة محمد الكوت الثانوية، أشرف علي الفزاني، من قبل أحد طلاب المدرسة.

وألقى «جمعة» كلمة، في قلب الطابور، أكد من خلالها رفض الوزارة القاطع لممارسة أي نوع من أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية سواءً أكان ذلك الأذى جسمياً أم نفسياً أم إهانة واستهزاء أم تهكُّماً وسخرية، بين المعلم وطلابه أو بين الطلاب أنفسهم.

وحث الوكيل الطلاب على ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة، واحترام الأسرة التربوية بالمدرسة، متعهدا بمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بأي فرد من العاملين بالمدرسة خاصة وبقطاع التعليم عامة.

والتقى الوكيل على هامش جولته بالمدرسة بطلبة الشهادة الثانوية واستمع لآرائهم وملاحظاتهم حول إجراء امتحانات الشهادة داخل القاعات الجامعية، وقدم الردود الشافية لتساؤلاتهم.

وأصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الأسبوع الماضي، بياناً حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير مدرسة محمد محمد الكوت الثانوية، أشرف علي الفزاني، من قبل أحد طلاب المدرسة.

وقالت الوزارة أنها أصدرت تعليماتها إلى مكتب المتابعة وتقييم الأداء التابع للوزارة بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه حادثة الاعتداء على الفزاني.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في مكافحة كافة أشكال العنف المدرسي سواءً كان من قبل الطلاب أو المعلمين، مُشيرة إلى أنها ستعمل على استرجاع حق مدير المدرسة ومعاقبة المعتدي وفقاً لما ينص عليه القانون.

