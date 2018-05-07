بوشناف يتابع سير العمل بمديرية أمن الرجبان

التقى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، أمس الأحد، مع مدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط، لبحث الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمديرية، وسبل حلحلتها.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات عمل مديرية أمن الرجبان وفرع الأمن المركزي في البلدية، واستعراض أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في بلدية الرجبان الواقعة في الجبل الغربي.

الجدير بالذكر، أن الحكومة المؤقتة كانت قد قررت في سبتمبر الماضي، تدشين مقر مديرية أمن الرجبان، فيما منحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط ، لتسييل مخصصات المديرية فيما يتعلق بالميزانية التسييرية عن الربع الأول للعام الجاري مع عدد من المديريات الأخرى.

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