مقتل وإصابة 8 أشخاص نتيجة تجدد الاشتباكات في سبها

استقبل مركز سبها الطبي أمس الأحد الموافق السادس من مايو، 3 قتلى تتراوح أعمارهم بين التاسعة والـ 12عاماً.

وأكدت إدارة الإعلام في المركز، استقباله 5 جرحى آخرين، من بينهم والد ووالدة الأطفال الثلاثة، حيث سقطوا نتيجة تجدد الاشتباكات في المنطقة.

يذكر أن مركز سبها الطبي استقبل 18 قتيلاً، و86 جريحاً في الفترة ما بين الرابع من فبراير، إلى الخامس من مايو، حيث ناشد الجميع بإبعاده عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة ، محملة مسؤولية حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الأمنية المكلفة بحماية الوطن والمواطن .

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