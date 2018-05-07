اتهامات للبحرية الليبية بمنع منظمات إنسانية من المساهمة في إنقاذ مهاجرين

أعلن الزورق الشراعي “استرال” التابع لمنظمة “برواكتيفا اوبن آرمز” غير الحكومية الإسبانية، أمس الأحد، إنقاذ 105 مهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب يشارف على الغرق على بعد حوالي 30 ميلاً من السواحل الليبية.

وكشف النائب الإيطالي ريكاردو مادجي، الذي كان على متن الزورق في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن زورق سريع تابع لخفر السواحل الليبية، أجبر الزورق الشراعي وسفينة إنسانية أخرى أنقذت 38 مهاجراً على الابتعاد.

وأفادت مصادر كانت على متن السفينة “اكواريوس” التي تستأجرها منظمتا “إس أو إس المتوسط” و”أطباء بلا حدود”، أن السفينة تلقت بلاغاً من خفر السواحل الإيطاليين بوجود زورق مكتظ قبالة سواحل طرابلس.

إلا أن روما أبلغت أيضاً خفر السواحل الليبي الذين تولوا تنسيق العملية ومنع السفينة الإنسانية من الاقتراب حتى أنهم أمروها بالابتعاد عندما قفز مهاجرون إلى الماء لتفادي إعادتهم إلى ليبيا.

وفي الوقت نفسه أنقذ خفر السواحل الليبي أكثر من خمسة آلاف مهاجر بحسب منظمة الهجرة الدولية التي أشارت إلى مصرع 379 شخصاً على الأقل أو فقدانهم قبالة السواحل الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية