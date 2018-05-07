إيطاليا: تقدمنا مع ليبيا خطوة على صعيد الهجرة

قال وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة ماركو مينّيتي، الاثنين، إن بلاده خطت خطوة إلى الأمام مع ليبيا على صعيد الهجرة.

وأوضح مينيتي، في مداخلة خلال مهرجان مجلة “ليميس” الجيوسياسية، في جنوة، أمس، أنهم فتحوا أول ممر إنساني من ليبيا، مشيرا إلى أنهم نقلوا من ليبيا الهاربين من الحروب في بلدانهم، على متن رحلات جوية إيطالية، وأن من قام بذلك ليس المهربون أو المنظمات غير الحكومية بل المؤسسات الديمقراطية، وفق وكالة “آكي” الإيطالية.

وذكر وزير الداخلية الإيطالي أن المنظمات غير الحكومية الإيطالية تذهب لزيارة الملاجئ في ليبيا، و”كل هذا لم يكن بالإمكان تصوره قبل 10 أشهر”.

ونوه مينّيتي إلى أن مستقبل أوروبا وليس إيطاليا فقط، يعتمد على إفريقيا في السنوات الـ20 القادمة؛ إذ “تعتبر إفريقيا عنصراً حاسماً في القضايا الأمنية، وهي أساسية للتنمية الاقتصادية في أوروبا”، حسب قوله.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية، أعلنت، في وقت سابق، أن نسبة المهاجرين غير القانونيين الوافدين على سواحل إيطاليا، تراجعت بأكثر من 34%.

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