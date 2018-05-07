أمن "سلوق قمينس" تحيي اليوم العالمي والعربي الموحد للمرور

نظم أعضاء قسم المرور والتراخيص بمديرية امن سلوق قمينس، أمس الأحد، جولة تفقدية داخل مناطق الاختصاص وتوزيع الملصقات الخاصة بإرشادات المرور والإشارات، بمناسبة يوم المرور العالمي.

ويعد الاحتفال باليوم العالمي للمرور في الرابع من مايو من كل عام احتفالية عالمية أقرها مؤتمر جنيف في سنة 1969 وتبنتها جامعة الدول العربية في 1972 لتكون موتمرا سنويا تحتفل فيه الشعوب كافة بالسلامة المرورية وتذكر أبناءها بأخطار الحوادث وحرمة الدم والممتلكات.

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