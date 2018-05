إسبانيا تشدد على ضرورة وجود مؤسسة مستقلة لضمان الانتخابات في ليبيا

المتوسط:

أعربت الحكومة الإسبانية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الحكومة الإسبانية، في بيان أصدرته، يوم الجمعة الماضي، ونشرته وزارة الخارجية الليبية اليوم الاثنين، على ضرورة وجود مؤسسة مستقلة أساسية لضمان سير عملية الانتخابات القادمة في ليبيا، مشيرة إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام في إطار وساطة الأمم المتحدة، التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، غسان سلامة، سوف تمثل حدثا هاماً في الحل السياسي للأزمة في البلاد، مؤكدة أن إسبانيا تكرر دعمها للسلطات الليبية في الحرب ضد الإرهاب.

