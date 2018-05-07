استمرار الاشتباكات في مدينة سبها وانتشار قناصين أمام مقر اللواء السادس مشاة

عين ليبيا

تعرضت بوابة اللواء السادس مشاة لهجوم جديد عصر أمس الأحد واتهم «علي مسعود اسحيم» الناطق الإعلامي باسم اللواء السادس مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الليبي من وصفهم بالعصابات التشادية وبقايا شورى ثوار بنغازي المتحالفة مع داعش بالهجوم على اللواء.

مضيفاً: «أصيب ثلاثة جنود تابعين للواء بجروح مختلفة ما بين الخطيرة والمتوسطة»، مؤكداً وجود قناصين في حي “صفر واجمع” قبالة مقر اللواء السادس وبعض سكان هذا الحي هم وافدون تشاديون يهدفون إلى زعزعة الأمن في المدينة فهم المسؤولون عن عمليات السطو والسرقة وترويع الآمنين».

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