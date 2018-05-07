قتلى وجرحى جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل بسبها

قتل ثلاثة أطفال، وأصيب شخصين آخرين، جراء سقوط قذيفة هاون على أحد المنازل الواقع بمنطقة حجارة في سبها.

وأوضح المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي، أن الأطفال الثلاثة أعمارهم ( 9 / 11 / 12 )، مشيرا إلى أن اثنين منهما أشقاء وأن والد ووالدة الطفلين جريحين بالمركز.

من جهته جدد الناطق الإعلامي باسم اللواء السادس مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، علي مسعود اسحيم، تحذيره لمن وصفهم بالعصابات التشادية وبقايا شورى ثوار بنغازي المتحالفة مع داعش، من استهداف المدنيين وترويع الآمنين في المدينة.

وكانت بوابة اللواء السادس مشاة، قد تعرضت لهجوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود تابعين للواء بجروح مختلفة ما بين الخطيرة والمتوسطة.

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