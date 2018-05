المتوسط:

دعت إدارة الشؤون الإدارية والخدمات في مركز بنغازي الطبي، جميع العاملين من العناصر الطبية، والطبية المساعدة والتسييرية، بضرورة الإسراع بتزويدهم برقم القيد الخاص بهم، تفادياً لإيقاف مرتباتهم.

وأكد المركز في بيان، أن وزارة المالية سوف تقوم بإيقاف مرتبات من لم يدرج رقم قيده بالمنظومة الخاصة بالمرتبات للعاملين في الدولة.

