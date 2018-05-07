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الحضيري يبرر خروج الأهلي من كأس ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

برر مدرب فريق الأهلي بنغازي ناصر الحضيري خروج الفريق من مسابقة كأس ليبيا خلال مؤتمر صحفي بتواجد مدير الكرة بالنادي معتز بن عامر.

وقال الحضيري في حديثه أن التوفيق خان الفريق في مباراة الهلال وأضاف أنه دخل المواجهة من أجل الترشح ولا بديل سواه، وطالب الحضيري جمهور النادي بمساندتهم في الدوري الرباعي من أجل تحقيق اللقب وأكد على جاهزية اللاعبين لمواجهة الاتحاد وتعويض الإخفاق الأخير.

ويستعد الأهلي بنغازي لمواجهة الاتحاد مساء الخميس لحساب الجولة الأولى من الدوري الرباعي على أن ينتقل الفريق بعدها للأسبوع الثاني ويلتقي جاره النصر في الديربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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