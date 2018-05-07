العلاقات المغربية الإيرانية..مصالح إقليمية أم دفاع عن السيادة؟

تناقش هذه الحلقة من النقاش المغاربي قطع المغرب علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، هل هي مصالح إقليمية أم دفاع عن السيادة. كما تتناول الحلقة الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ومن المستفيد من عرقلة العملية الانتخابية. وأخيرا ما هي رهانات الانتخابات البلدية في تونس. مع عبد الباسط بن هامل رئيس تحرير صحيفة المتوسط الليبية، ويوسف شهاب مستشار سابق للبرنامج الأممي للتنمية في المغرب العربي، وعماد الدين حمروني أستاذ في الجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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